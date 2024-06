Südbrookmerland - Rund sechs Meter tief ist ein Arbeiter von einem Dach in Südbrookmerland in Ostfriesland gefallen. Der 51-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach den ersten Erkenntnissen war der Mann bei einem Bauunternehmen beschäftigt, das Dacharbeiten an einem landwirtschaftlichen Gebäude ausführte. Am Morgen stürzte der Arbeiter vom Dach. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.