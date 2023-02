Hannover - Die neuerlichen Warnstreiks im öffentlichen Dienst stoßen bei den kommunalen Arbeitgebern in Niedersachsen und bei Elternvertretern betroffener Kitas auf Kritik. Der Verband KAV, in dessen Präsidium unter anderem Bürgermeister und Landräte sitzen, nannte den Gewerkschaftsaufruf zu den Aktionen am Dienstag - kurz vor den geplanten nächsten Tarifgesprächen am Mittwoch - ein „Signal in die falsche Richtung“. Zudem träfen die Ausstände teils Unternehmen der Daseinsvorsorge. Die Landeselternvertretung der niedersächsischen Kindertagesstätten wies darauf hin, dass Eltern und Kinder abermals mit großen Einschränkungen zurechtkommen müssten.

Die Arbeitgeber riefen Verdi ihrerseits auf, „maßvoll zu agieren“. Angesichts der wieder etwas abflauenden Inflation müsse die hohe Lohnforderung überdacht werden. Diese lasse auch die bereits angelaufenen Energie-Entlastungspakete außen vor, kritisierte etwa KAV-Hauptgeschäftsführer Michael Bosse-Arbogast. In dem Tarifkonflikt gab es bisher keine nennenswerte Annäherung. Verdi und der Beamtenbund verlangen für die bundesweit rund 2,5 Millionen Tarifbeschäftigten im Bund und in den Kommunen eine Steigerung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber um 500 Euro.

Viele Eltern von Kita-Kindern begegnen den Arbeitsniederlegungen mit gemischten Gefühlen. „Wir haben Verständnis für die Forderungen der Gewerkschaft“, sagte ihre Interessenvertreterin im Land, Christine Heymann-Splinter, der Deutschen Presse-Agentur. „Gleichwohl möchten wir betonen, dass Warnstreiks zu Lasten der jungen Familien gehen.“

Diese seien schon durch die Maßnahmen in der Corona-Krise schwer gebeutelt - und zuletzt seien vielerorts noch Krippenbeiträge erhöht worden, während man die Betreuungszeiten teilweise stark gesenkt habe. „Das Letzte, was wir gerade gebrauchen können, sind Warnstreiks und die Einbußen im eigenen Verdienst der erwerbstätigen Eltern.“