Magdeburg - Psychische Krankheiten sorgen in Sachsen-Anhalt für einen hohen Arbeitsausfall. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten im vergangenen Jahr so oft wie nie zuvor mit Depressionen oder Ängsten am Arbeitsplatz gefehlt, teilte die DAK-Gesundheit in Magdeburg mit. Rein statistisch seien auf 100 DAK-Versicherte 328 Fehltage gekommen (2021: 300 Fehltage). Damit habe das Niveau um 67 Prozent über dem von vor zehn Jahren gelegen. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt habe es in Sachsen-Anhalt neun Prozent mehr Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen gegeben.

Im Durchschnitt seien psychisch erkrankte Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr 31,5 Tage lang krankgeschrieben gewesen. Im Jahr zuvor waren es noch 34 Tage, wie aus der Statistik hervorging.

Die Krankenkasse geht davon aus, dass die neue elektronische Krankmeldung ein Faktor des Anstiegs ist. Seit August 2022 gingen Krankmeldungen von den Arztpraxen direkt an die Krankenkassen und müssten nicht mehr von den Patienten selbst eingereicht werden. „Wir hatten 2022 knapp 28 Prozent mehr Krankschreibungen von sehr kurzer Dauer“, erklärte Steffen Meyrich, Landeschef der DAK-Gesundheit in Sachsen-Anhalt. „Es tauchen in unserer Statistik also auch Fälle auf, die in der Vergangenheit nicht erfasst wurden, weil die gelben Zettel bei den Versicherten liegen geblieben sind.“

Die DAK-Gesundheit hat nach eigenen Angaben für ihren aktuellen „Psychreport“ die psychisch bedingten Fehltage bei 53.000 Beschäftigten in Sachsen-Anhalt untersucht.