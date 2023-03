Jena - Beschäftigte eines Betriebes in Ottendorf im Saale-Holzland-Kreis waren es leid, dass bei ihnen immer wieder Diesel gestohlen wurde. Sie legten sich am Samstag auf die Lauer - und hatten Erfolg, wie die Polizei am Sonntag berichtete. In den späten Abendstunden sei ein verdächtiger Mann auf dem Betriebsgelände mit seinem Auto vorgefahren und habe es betankt - ebenso wie mitgebrachte Kanister. Die Betriebsangehörigen stellten den 42-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den gestohlenen Diesel musste der Mann da lassen, ein Strafverfahren wurde gegen den mutmaßlichen Dieb eingeleitet, so die Polizei.