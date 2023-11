Mücheln - Auf dem Geiseltalsee im Saalekreis ist ein etwa sechs Meter langes Arbeitsboot gekentert - die vier Menschen an Bord konnten sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Die Feuerwehr Braunsbedra habe die Menschen am Mittwochmittag vom Ufer gerettet, alle seien wegen des Verdachts auf Unterkühlung behandelt worden, wie die Wasserschutzpolizei in Magdeburg mitteilte. Das Arbeitsboot könne aufgrund einer Verankerung mit dem Gewässergrund nicht einfach geborgen werden, hieß es. Am Donnerstag werde der Saalekreis weitere Bergungsmaßnahmen versuchen.

Der Geiseltalsee ist einer der größten künstlich geschaffenen Seen in Deutschland. Er ist durch die Flutung eines Tagebaurestlochs zwischen 2003 und 2011 entstanden und hat eine Wasserfläche von rund 18,4 Quadratkilometern.