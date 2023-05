Halle - Dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt fehlt es nach Ansicht der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit an Schwung. Zwar sank die Arbeitslosenquote den Angaben zufolge im Mai leicht auf 7,4 Prozent, sie lag jedoch nur 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote im Mai bei 6,7 Prozent. Insgesamt waren nach Angaben der Regionaldirektion im Mai 80.900 Arbeitslose registriert, rund 1900 weniger als im Vormonat.

„Im Bauhauptgewerbe verschlechtert sich die Auftragslage zusehends aufgrund der gestiegenen Materialpreise“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion, Markus Behrens. Die Inflation lasse den privaten Konsum sinken. Die anhaltende Unruhe im Energiemarkt mache den Unternehmen ebenso zu schaffen. Das zeige sich auch darin, dass weniger Stellen gemeldet würden. Obwohl in den meisten Wirtschaftszweigen die Nachfrage im Frühjahr in der Regel zunehme, bleibe sie in diesem Jahr unverändert oder gehe zurück, sagte Behrens. Die Arbeitsagentur geht derzeit nicht von einer spürbaren Erholung der Konjunktur in den kommenden Monaten aus.