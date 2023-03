Halle - In Sachsen-Anhalt hat sich die Arbeitslosigkeit im Februar gegenüber dem Vormonat kaum verändert. Zur Monatsmitte waren rund 85.700 Arbeitslose registriert. Das waren in etwa so viele wie im Januar, aber 6000 mehr als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb in Sachsen-Anhalt mit 7,8 Prozent im Vergleich zur Vormonat unverändert. Im Februar 2022 hatte sie bei 7,2 Prozent gelegen.

„Der Arbeitsmarkt bleibt im Februar in Sachsen-Anhalt stabil und folgt dem typischen Saisonverlauf“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. Es hätten sich insgesamt weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im Januar und auf der anderen Seite gegenüber dem Vormonat mehr Personen eine Erwerbstätigkeit aufgenommen. Experten hatten vor der Veröffentlichung der Zahlen mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit gerechnet.