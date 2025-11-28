Die Arbeitslosigkeit ist in Sachsen leicht zurückgegangen - und trotzdem so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Regional ist die Lage sehr unterschiedlich.

Chemnitz - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist im November leicht zurückgegangen. Landesweit waren zuletzt rund 146.000 Menschen arbeitslos gemeldet - 1800 weniger als im Oktober. Das liege vor allem daran, dass zahlreiche Menschen Qualifizierungsmaßnahmen begonnen hätten und damit nicht mehr als arbeitslos gelten, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mit.

Im langfristigen Vergleich liegt die Zahl der Arbeitslosen allerdings so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr in einem November. Die Arbeitslosenquote wurde wie im Vormonat Oktober mit 6,8 Prozent ausgewiesen.

Im regionalen Vergleich ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am niedrigsten mit 5,3 Prozent. Schlusslicht ist die Stadt Chemnitz mit 9,4 Prozent.