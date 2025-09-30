Brandenburg verzeichnet weniger Arbeitslose als im August. Im Vergleich zum September 2024 liegt die Arbeitslosenquote aber höher.

In Brandenburg gab es im September weniger Arbeitslose als im Vormonat. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Brandenburg saisonüblich gesunken. Im September waren 85.718 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte. Das waren 2.427 Menschen weniger als im August, aber fast 3.400 mehr als im September 2024.

Die Arbeitslosenquote lag bei 6,3 Prozent - und damit 0,2 Prozentpunkte über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Vergleich zu August 2025 sank die Quote um 0,2 Prozentpunkte.

Wie die Regionaldirektion mitteilte, sank die Arbeitslosigkeit auch im Land Berlin. Die Bundesagentur griff für die Erhebung auf Daten zurück, die zum 11. September vorlagen.