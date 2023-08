Berlin - In Brandenburg sind saisonbedingt etwas mehr Menschen arbeitslos. 80 868 Männer und Frauen suchten im August eine Arbeit, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren 2542 Menschen mehr als im Juli und 3476 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,1 Prozent und damit um 0,2 Punkte höher als im Vorjahresmonat. Ähnlich entwickelte sich die Arbeitslosigkeit in Berlin.

„Der Anstieg ist für die Jahreszeit üblich, weil Ausbildungsverhältnisse enden oder junge Menschen nach der Schule noch nicht gleich eine Anschlussperspektive haben“, teilte die Regionaldirektion mit. Die anstehenden Messen und Nachvermittlungsaktionen seien eine gute Möglichkeit für junge Menschen, Chancen zu nutzen und ihren zukünftigen Ausbildungsbetrieb zu treffen.

In Brandenburg suchen der Regionaldirektion zufolge noch rund 3170 Jugendliche eine Ausbildung. Die Unternehmen haben 5473 Ausbildungsstellen zu besetzen. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach rief junge Menschen dazu auf, eine Ausbildung zu beginnen. „Fachkräfte werden händeringend gesucht, nicht zuletzt um die Klima- und Energiewende aktiv mitzugestalten.“ Steinbach appellierte an die Unternehmen, unentschlossenen jungen Leuten trotz der fortgeschrittenen Zeit kurze Hospitationen zu ermöglichen, um spätere Enttäuschungen zu vermeiden. Das neue Ausbildungsjahr beginnt je nach Betrieb am 1. August und am 1. September.