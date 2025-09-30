Der Arbeitsmarkt im kleinsten Bundesland steht weiter unter Druck. Dank Herbstbelebung sank die Zahl der Erwerbslosen im Vergleich zum August zwar leicht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie jedoch.

Bremen - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Land Bremen bleibt trotz leichter Herbstbelebung angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen sank im September im Vergleich zum Vormonat nur leicht auf 43.472 Menschen, 958 weniger als im August, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 11,6 Prozent zurück.

Der Rückgang geht nach Angaben der Arbeitsagentur zu einem großen Teil auf 15– bis 25-Jährige zurück, die sich nach Abschluss der Schule vorübergehend arbeitslos gemeldet und nun eine Ausbildung begonnen hätten.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen dagegen um 1.942 an, die Quote lag damals 0,5 Punkte niedriger. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. September vorlag.