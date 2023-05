Hannover - Die Arbeitslosigkeit ist in Niedersachsen im Mai leicht gesunken. Die Frühjahrsbelebung falle in diesem Jahr aber vergleichsweise verhalten aus, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mit. Nach den Agenturdaten waren zuletzt 245 629 Menschen arbeitslos gemeldet, was einem Minus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat entspricht.

Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent zurück. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenzahl deutlich um 15,1 Prozent gestiegen, 2022 waren zu diesem Zeitpunkt 213.356 Menschen arbeitslos gemeldet. Der Anstieg liegt laut Arbeitsagentur vor allem an der Erfassung der Geflüchteten aus der Ukraine.

Vor allem die Suche nach Auszubildenden stelle viele Betriebe vor immer größere Herausforderungen. Laut BA gibt es fast 10.000 mehr gemeldete Stellen als Jugendliche, die sich für eine betriebliche Ausbildung interessieren. „Durch den demografischen Wandel wird sich diese Situation noch verstärken“, sagte Johannes Pfeiffer, Chef der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen und Bremen.