Arbeitslosigkeit in Niedersachsen leicht gesunken

Laut Arbeitsagentur sinkt die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen im März leicht. (Symbolbild)

Hannover - Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im März nur leicht gesunken. Im Vergleich zum Februar gab sie um 3.804 auf 276.641 Erwerbslose nach, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank vor allem saisonbedingt um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent.

Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 13.798, die Quote lag damals bei 5,9 Prozent. Die schwierige wirtschaftliche Lage drücke auf die Stimmung am Arbeitsmarkt, teilte die Arbeitsagentur mit. Dennoch treffe der schwache Arbeitsmarkt in vielen Branchen auf einen immer noch vorhandenen Fachkräftemangel.

Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen liege weiterhin deutlich unter dem Vorjahreswert, teilte die Arbeitsagentur mit. Im Vergleich zum März 2024 reduzierte sich die Zahl der offenen Stellen um 12,9 Prozent auf 62.372.