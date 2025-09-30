Der Arbeitsmarkt im Nordwesten steht weiter unter Druck. Dank Herbstbelebung sank die Zahl der Erwerbslosen im Vergleich zum August zwar leicht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie jedoch.

Die Arbeitsagenturen in Niedersachsen zählen etwas weniger Arbeitslose als vor einem Monat. (Archivfoto)

Hannover - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen bleibt trotz leichter Herbstbelebung angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen sank im September im Vergleich zum Vormonat nur leicht auf 268.792 Menschen, 11.448 weniger als im August, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging von 6,2 auf 6,0 Prozent zurück.

Der Rückgang geht nach Angaben der Arbeitsagentur zu einem großen Teil auf 15– bis 25-Jährige zurück, die sich nach Abschluss der Schule vorübergehend arbeitslos gemeldet und nun eine Ausbildung begonnen hätten.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen dagegen um 7.617 an, die Quote lag damals 0,2 Punkte niedriger. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. September vorlag.