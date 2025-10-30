Im Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt leicht zurückgegangen. Besonders junge Menschen profitieren. Wie sich die Quote im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt ist im Oktober minimal gesunken. (Symbolbild)

Halle - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt ist im Oktober minimal gesunken. Insgesamt waren rund 85.900 Menschen arbeitslos gemeldet, etwa 900 Personen weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mitteilte.

Die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 7,7 Prozent. Sie ging damit im Vergleich zum September um 0,1 Prozentpunkte zurück. Vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote bei 7,5 Prozent gelegen.

„Gerade die jungen Menschen, die sich nach Beendigung ihrer Ausbildung arbeitslos gemeldet hatten, haben nun den Einstieg ins Arbeitsleben geschafft“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion, Markus Behrens. „Gleichzeitig bleibt die Situation für ältere Arbeitslose anspruchsvoll.“

Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Oktober vorlag.