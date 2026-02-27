Die Arbeitslosigkeit bleibt auch im Freistaat Sachsen hoch. Und eine Trendwende ist bislang nicht in Sicht. Betroffene sollen weiter auf die Unterstützung der Arbeitsagenturen bauen.

Die Arbeitslosigkeit ist in Sachsen im Februar auf einem hohen Niveau konstant geblieben (Symbolbild).

Chemnitz - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen verharrt auf einem hohen Niveau. Im Februar waren im Freistaat 157.538 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das sind 51 Personen mehr als im Januar und knapp 7.300 mehr als im Februar 2025. Damit liegt die Arbeitslosenquote weiterhin bei 7,3 Prozent.

Lage am Arbeitsmarkt unverändert schwierig

„Die Arbeitslosigkeit steigt nicht weiter, wenngleich die Beschäftigung abnimmt und die Nachfrage nach Arbeitskräften auf geringem Niveau verharrt. Damit ist die Lage am Arbeitsmarkt unverändert schwierig und vor allem geprägt von wirtschaftlichen Unsicherheiten“, erklärte Klaus-Peter Hansen, Chef der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit.

Trendwende bislang nicht absehbar

Hansen zufolge ist eine Trendwende derzeit nicht absehbar. „Umso wichtiger ist es, dass die Menschen und Arbeitgeber weiter auf unsere Arbeit und Unterstützung bauen. Allein in den vergangenen vier Wochen konnten über 13.000 Menschen mit unserer Unterstützung eine Arbeit oder Qualifizierung aufnehmen.“

Höchster Arbeitslosenstand im Februar seit 2017

Im langjährigen Vergleich erreicht die Arbeitslosenquote mit 7,3 Prozent den höchsten Stand in einem Februar seit 2017. Damals lag sie bei 7,6 Prozent. Von den 157.538 Arbeitslosen in Sachsen suchen 71.483 eine Beschäftigung als Fachkraft und 81.083 als Helfer.