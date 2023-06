Halle - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit will am Freitag (9.55 Uhr) über die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt im Juni informieren. Trotz schwacher Konjunktur sei der Arbeitsmarkt stabil, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Arbeitslosigkeit sei im Juni zwar gesunken, jedoch weniger als in den Vormonaten. Gleichzeitig hätten Arbeitgeber mehr freie Arbeitsstellen gemeldet als in den Monaten zuvor.