Arbeitsmaschine gestohlen: Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Hildesheim - Ein Mann und eine Frau sitzen nach dem mutmaßlichen Diebstahl eines Teleskopladers im Landkreis Hildesheim in Untersuchungshaft. Der 33-Jährige und die 27 Jahre alte Frau stehen im Verdacht, die Arbeitsmaschine von dem Gelände einer Firma gestohlen zu haben, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag mit. Das Fahrzeug, mit dem schwere Lasten angehoben werden können, habe einen Wert im unteren sechsstelligen Bereich, hieß es.

Die Ermittler entdeckten den Teleskoplader auf einem Sattelzug, der mehrere Kilometer entfernt bei Osterode im Landkreis Göttingen stand. Die beiden Tatverdächtigen befanden sich an dem Laster und wurden am Mittwochabend festgenommen. Seit dem Donnerstag befinden sie sich in Untersuchungshaft.