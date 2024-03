Führungen, Vorträge, Ausstellungen - mehrere Archive in Sachsen-Anhalt öffnen am Wochenende die Türen.

Halberstadt - Zum Tag der Archive haben in Sachsen-Anhalt an diesem Wochenende mehrere Einrichtungen ihre Türen für Besucher geöffnet. Der bundesweite Aktionstag sollte vor allem auf die vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen der Archive aufmerksam machen. Mit Magazinführungen, historischen Filmausschnitten und der Vorstellung ausgewählter Archivalien beteiligte sich unter anderem das Stadtarchiv Halberstadt am Samstag am Aktionstag.

In Halle bot das Stasi-Unterlagen-Archiv vor allem Führungen und Vorträge an. In dem besonderen Archiv werden laut eigenen Angaben mehr als 7000 laufende Meter Akten, Fotos, audiovisuelle Medien und mehr als 2,5 Millionen Karteikarten verwahrt.

Auch für Sonntag sind landesweit Veranstaltungen geplant, etwa in der Erlebniswelt der Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei in Freyburg, wo es unter anderem um Werbung des 19. und 20. Jahrhunderts gehen soll.