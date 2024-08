Eine wichtige Verkehrsroute in Westösterreich wurde bei einem Unwetter schwer beschädigt. Nun wird sie wieder befahrbar - allerdings mit großen Einschränkungen.

Arlberg-Route in Österreich vorerst nur nachts offen

Die Arlbergstraße wurde in einem Unwetter schwer beschädigt. (Foto: Archiv)

St. Anton an Arlberg - Die Passstraße über den Arlberg in Österreich wird nach schweren Unwetterschäden ab Montagabend zeitweise wieder für den Verkehr freigegeben. Die wichtige Route zwischen den Bundesländern Tirol und Vorarlberg wird in den kommenden Tagen nur abends und nachts zwischen 20 und 7 Uhr befahrbar sein. Die Regelung gelte vorerst bis Freitag, teilte das Land Tirol mit.

Weil der Straßentunnel unter dem Arlberg derzeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist, muss der Autoverkehr während der Tagesstunden auf Routen über das Tiroler Lechtal oder über Bayern großräumig ausweichen. Der Bahnverkehr auf der Arlbergstrecke läuft hingegen ungestört.

Straße wird tagsüber für Aufräumarbeiten freigehalten

Am Freitag waren infolge eines Unwetters Erdrutsche auf die Arlbergstraße niedergegangen. Die Fahrbahn wurde unterspült und brach auf einer Länge von 60 Metern ab. Im Tourismusort St. Anton wurden Gebäude, Fahrzeuge und eine Brücke von den Erdmassen und von Sturzfluten erfasst.

Die Passstraße werde während des Tages „für die dringend notwendigen Arbeiten zur Beseitigung der enormen Schuttmassen mit schwerem Gerät benötigt, um die Sicherheit der Straße und vor allem auch des Siedlungsraums wieder bestmöglich herzustellen“, hieß es vom Land Tirol. Bisher wurden rund 10.000 Kubikmeter an Material entfernt.