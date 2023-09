Potsdam - Während des Apotheker-Protests am Mittwochnachmittag ist nach Ministeriumsangaben die Arzneimittelversorgung in Brandenburg gesichert. Es sei davon auszugehen, dass sich viele Apotheken an der Protestaktion beteiligen und zumindest zeitweise geschlossen haben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die für den Notdienst eingeteilten Apotheken werden demnach aber uneingeschränkt geöffnet sein. Auskunft über die nächstgelegene Notdienstapotheke gebe es auf der Internetseite der Landesapothekerkammer Brandenburg.

Der Apothekerverband Brandenburg hatte die Apotheken dazu aufgerufen, am Mittwoch zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr zu schließen, weil dann eine Rede von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beim Deutschen Apothekertag in Düsseldorf erwartet werde. Die Beschäftigten der Apotheken sollten Gelegenheit bekommen, die Rede online zu verfolgen. Der Landesvorsitzende Olaf Behrendt forderte für die Apotheken in Brandenburg ein höheres Honorar. Er kritisierte auch, dass Lieferengpässe immer umfangreicher würden.

In Brandenburg werden am Mittwoch auch die Hausärzte protestieren: Zahlreiche Praxen werden nach Angaben des Hausärzteverbandes Brandenburg an dem Tag geschlossen bleiben oder ihr Versorgungsangebot einschränken. „Die aktuelle Vergütung unserer Arbeit entspricht in keiner Weise den immer weiter steigenden Anforderungen an uns Arztpraxen“, erklärte die Vorsitzende Karin Harre. Inflation, steigende Gehälter der Angestellten, höhere Energie- und Mietkosten aber auch der wachsende Aufwand für Bürokratie und Digitalisierung entzögen den Praxen die Grundlage für eine verlässliche Versorgung.