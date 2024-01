Magdeburg - Bundesweit sind Ärzte heute an landeseigenen Unikliniken zu einem Warnstreik aufgerufen - auch in Sachsen-Anhalt beteiligen sich Mediziner daran. Eine Sprecherin des Universitätsklinikums in Magdeburg teilte auf Anfrage mit, das Krankenhaus habe eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, obwohl sich der Aufruf nicht an die am Klinikum unter Haustarifvertrag beschäftigten Ärzte richte. Ob auch Mediziner am Universitätsklinikum Halle in den Warnstreik treten werden, war noch unklar.

Patientinnen und Patienten an vielen Unikliniken in Deutschland müssen am Dienstag mit Einschränkungen rechnen. Im Tarifstreit mit den Ländern hat die Gewerkschaft Marburger Bund die mehr als 20.000 Ärztinnen und Ärzte der bundesweit 23 landeseigenen Unikliniken zu einem Warnstreik aufgerufen. In bisher drei Verhandlungsrunden hatten der Marburger Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) keine Einigung erzielt.