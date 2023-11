Magdeburg - Für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung ist aus Sicht der Landesärztekammer unbedingt mehr politisches Handeln nötig. Nicht „kleine Initiativen“ in vielen Bereichen, sondern grundsätzlich „wichtige Weichenstellungen“ seien notwendig, teilte die Ärztekammer Sachsen-Anhalt am Samstag anlässlich einer Kammerversammlung in Magdeburg mit. Dort seien Maßnahmen für das Gesundheitswesen der Zukunft beraten und Beschlüsse gefasst worden.

So fordern Sachsen-Anhalts Ärzte „ein personell und finanziell auskömmlich ausgestaltetes Gesundheitssystem, indem durchdachte digitale Lösung und weniger Bürokratisierung den Arbeitsalltag erleichtern“. Zudem müsse die Politik mehr Raum für die Patientenversorgung schaffen, hieß es. Auch eine bessere Nachwuchsgewinnung in der medizinischen Versorgung war laut Mitteilung eine Forderung an die Verantwortlichen in der Politik. Alles Beschlüsse wurden demnach einstimmig gefasst. Mehr als 13.500 Ärztinnen und Ärzte gehören der Kammer als Pflichtmitglieder an.