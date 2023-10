Dresden - Der Prinz aus dem Kult-Weihnachts-Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und Angelo Kelly sind beim Großen Adventskonzert 2023 in Dresden dabei. „Ich habe viele schöne Erinnerungen an Dresden und nun kommt noch eine neue dazu“, freute sich der tschechische Schauspieler Pavel Trávníček, der am 21. Dezember nach Angaben der Veranstalter vom Donnerstag Gastgeber im Fußballstadion von Dynamo Dresden sein wird.

Der irisch-amerikanische Sänger Angelo Kelly, Opern-Legende René Kollo, die tschechische Sopranistin Lenka Graf und die „Eiskönigin“ der Hamburger Musical-Produktion, Sabrina Weckerlin, wurden als Solisten angekündigt. Auch der Dresdner Kreuzchor, die Dresdner Kapellknaben sowie erstmals der Kinderchor der Staatsoperette werden ebenfalls dabei sein.

Kollo freut sich laut Mitteilung darauf, „klassische Weihnachtslieder mit jungen Menschen im Chor zu interpretieren“. Er habe „schon immer eine besondere Verbindung“ zu Dresden, sagte der 85-Jährige. Dieser Auftritt werde dennoch eine Premiere: „In einem Stadion habe ich auch noch nie gesungen.“

Nach drei pandemiebedingt ausgefallenen Adventskonzerten sollen auch bei der sechsten Ausgabe wieder über 200 Herrnhuter Sterne das Stadion zum Leuchten bringen. Zudem werden traditionell Spenden gesammelt, diesmal für die nach dem früheren Dynamo-Spieler Hans Jürgen „Dixie“ Dörner benannten Stiftung für Fußballnachwuchs. Premiere hatte das inzwischen auch im Fernsehen übertragene Event 2015 - sie hatten damals erstmals den Altar in der Kreuzkirche gegen das Stadion als Bühne getauscht.