Aschersleben - In Sachsen-Anhalts ältester Stadt dreht sich eine Woche lang alles um Nachhaltigkeit. Nach der Auftaktveranstaltung zur ersten Nachhaltigkeitswoche in Aschersleben am Montag sollen bis Samstag vor allem Schülerinnen und Schüler an Themen wie gesunde Ernährung, Müllvermeidung und Umweltschutz herangeführt werden. Es geht nach Angaben der Stadt darum, Wissen zu vermitteln und zum Mitmachen anzuregen. Auch das Erlebnis Wald und gemeinsames Feiern sind Themen der Aktionswoche, die nicht nur an Schulen stattfindet, sondern auch Veranstaltungen für Erwachsene bereithält, wie es hieß.

Zum Auftakt soll es im Bestehornhaus Aschersleben Vorträge und Infostände zu allen Facetten der Nachhaltigkeit geben. Über die Woche stünden mehrmaliges Müllsammeln, Filmvorführungen, Workshops und Unternehmensbesichtigungen auf dem Programm. Viele Schulen der Stadt hätten anlässlich der Nachhaltigkeitswoche Projekte nach dem Motto „Meine Schule macht...“ aufgelegt. Zu den Unterstützern der Aktion zählen laut Stadtverwaltung unter anderem Bund, Land und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.