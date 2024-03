Zwei Gruppen gehen am Samstagabend aufeinander los. Mehrere junge Männer werden verletzt und ein 18-Jähriger kämpft in einer Klinik um sein Leben. Was genau passierte, ist immer noch unklar.

Attacke in Wolfsburg: 18-Jähriger weiter in Lebensgefahr

Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Wolfsburg - Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung am Wochenende in Wolfsburg schwebt ein 18-Jähriger noch immer in Lebensgefahr. Der Gesundheitszustand sei weiter kritisch, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Der Mann hatte nach Angaben vom Sonntag bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Stadtmitte lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Bei den Angriffen am zentralen Busbahnhof am Samstagabend hatte es weitere drei Verletzte im Alter von 17, 19 und 21 Jahren gegeben. Wie viele Menschen insgesamt beteiligt waren, bleibt zunächst unklar. Die Täter seien geflohen.

Die Ermittler suchen Zeugen und hoffen auf Fotos und Videoaufnahmen, die bei der Aufklärung der Tat helfen können. Neue Erkenntnisse zum Tathergang gab es am Montagvormittag nach Angaben der Polizeisprecherin nicht.