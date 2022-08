Ätzende Flüssigkeit tritt aus: Vier Verletzte

Bremen - Bei einem Gefahrgutunfall in einem Logistikbetrieb in Bremen sind am Montag vier Mitarbeiter verletzt worden. Es sei ein Fass beschädigt worden, aus dem eine ätzende Flüssigkeit austrat, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Atemschutztrupps in Chemikalienschutzanzügen hätten ein beschädigtes und drei verunreinigte Fässer in Überbehälter verpackt und die ausgelaufenen Stoffe gesichert. Der gesamte Einsatz in der Firma im Neustädter Hafen habe rund vier Stunden gedauert, hieß es.

Die vier Verletzten hätten teilweise über Kopfschmerzen und Reizungen an den Augen geklagt und seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Um welche Art gefährliche Flüssigkeit es sich handelte, teilte die Feuerwehr nicht mit.