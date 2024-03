Am Freitag kämpfen die Berliner gegen Spitzenreiter Bremerhaven um den Hauptrundensieg in der DEL. Der Fokus der Hauptstädter liegt aber bereits auf den bevorstehenden Playoffs.

Berlin - Für die Eisbären Berlin geht es am letzten Spieltag um den Hauptrundensieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Gegen den Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven benötigen die Hauptstädter am Freitag (19.30 Uhr, MagentaSport) in der Arena am Ostbahnhof einen Erfolg in der regulären Spielzeit, um auf Platz eins vorzurücken.

Cheftrainer Serge Aubin bleibt allerdings gelassen. „Für uns ist das Spiel wirklich Business as usual“, sagte der Kanadier. Mit Blick auf die bevorstehenden Playoffs geht es ihm in erster Linie darum, dass sich seine Profis ähnlich stark präsentieren wie beim jüngsten 6:3 gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München. „Natürlich werden beide Teams hart kämpfen, um sich den ersten Platz zu sichern. Aber ich persönlich will sehen, dass meine Mannschaft diszipliniert, dynamisch und engagiert spielt. Dann wird sich zeigen, wie es ausgeht.“

Wichtiger als der Ausgang des Hauptrundenfinals ist dem Coach, optimale Voraussetzungen für das erste Viertelfinalspiel am Sonntag in einer Woche zu schaffen. So erwägt er, gegen Bremerhaven einige der zuletzt erkrankten oder angeschlagenen Spieler zu schonen. „Am Freitag könnten einige Jungs fehlen. Wir wollen, dass sie sich in allererster Linie auf die Playoffs vorbereiten“, sagte Aubin.

Ähnlich sieht es Mannschaftskapitän Kai Wissmann: „Wir spielen, um zu gewinnen, so wie jedes andere Spiel auch. Und dass es jetzt um den ersten Platz geht, hat schon eine kleine Bedeutung für uns“, sagte der Nationalspieler. „Aber im Endeffekt geht es natürlich nach der Hauptrunde wieder bei null los.“ Wenn das Viertelfinale beginne, frage schließlich „keiner mehr, ob wir am Freitag gewonnen oder verloren haben“.