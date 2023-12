Die Eisbären stehen weiter an der Tabellenspitze der DEL. Das liegt nicht zuletzt an Angreifer Ty Ronning, der am Wochenende nach langer Zwangspause sofort wieder eine Schlüsselrolle spielte

Berlin - Ty Ronning hat entscheidenden Anteil daran, dass die Eisbären Berlin nach der Hälfte der Hauptrunde weiterhin die Tabelle der Deutschen Eishockey Liga (DEL) anführen. Beim 2:1 nach Penaltyschießen gegen den Titelverteidiger EHC Red Bull München am Sonntag erzielte der 26 Jahre alte Angreifer beide Tore der Hauptstädter und wurde so neben dem wieder einmal glänzenden Goalie Jake Hildebrand zum Matchwinner.

„Er ist ein besonderer kleiner Kerl“, würdigte Cheftrainer Serge Aubin den nur 1,75 Meter großen Flügelstürmer, der erst am Freitag beim Sieg in Bremerhaven nach einer mehr als sechswöchigen Verletzungspause ins Team zurückgekehrt war und dabei gleich ein Tor geschossen hatte. „Zweifellos haben wir Ty vermisst, als er nicht da war“, sagte Aubin am Sonntagabend. „Dabei geht es nicht nur um die Tatsache, dass er an diesem Wochenende getroffen hat. Es ist die Energie, die er mitbringt, der Einsatzwille und seine spezielle Qualität.“

Ronning gab das Lob an seine Teamkollegen weiter: „Insgesamt war es in beiden Spielen eine großartige Mannschaftsleistung. Wir haben bis zum Ende gekämpft“, sagte er nach den knappen Siegen gegen zwei Spitzenteams der Liga. „Wir sind eine enge Gemeinschaft. Die Chemie stimmt überall. Dadurch passieren gute Dinge.“

Angesichts des bisher so erfolgreichen Saisonverlaufs zog der Angreifer, der im Sommer vom Vizemeister Ingolstadt an die Spree gewechselt war, eine positive Zwischenbilanz nach 26 Hauptrundenspielen. „Es war eine gute erste Hälfte für uns“, sagte Ronning. „Wir müssen jetzt so weitermachen. Wir dürfen nicht zurückblicken, sondern einfach nur nach vorn.“