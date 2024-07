Bei der WM in Asien erreichten die Eltern der Basketball-Brüder Moritz und Franz Wagner Kultstatus. Bei Olympia sind sie wieder in der Halle präsent.

Lille/Paris - Axel Schulz wird bei den Olympischen Spielen live dabei sein und die US-Superstars aus nächster Nähe verfolgen. Allerdings nicht der ehemalige Profiboxer, sondern der Vater der beiden Basketball-Brüder Franz und Moritz Wagner. Gemeinsam mit seiner Partnerin Beate Wagner werden die Eltern, die 2023 bei der WM Bekanntheit erlangten, auch in diesem Sommer den Weg der eigenen Söhne verfolgen.

„Was viel doller glitzert, sind die Augen“

„Wir starten in London, sind dann in Lille und anschließend in Paris“, sagte Beate Wagner über die Reise in diesen Tagen. In London fand am Montag der letzte Test gegen die USA statt. „Wir werden bei allen Spielen in Paris dabei sein. Das war nicht so einfach. Man kriegt ja keine Familienkarte.“ Die beiden Brüder dürfen aber jeweils ein kostenloses Ticket an eine Person verteilen und müssen weitere Karten hinzukaufen, falls benötigt.

Sowohl Franz (22 Jahre) als auch Moritz (27) waren im vergangenen Jahr Teil des Weltmeister-Teams und peilen in diesem Sommer eine Medaille bei Olympia an. „Die Goldmedaille ist das eine, was glitzert. Was viel doller glitzert, sind diese Augen. Das sind glückliche Kinder. Das ist für uns Eltern wichtig“, sagte Schulz damals in Manila mit seinem markanten Berliner Dialekt.

„Franz kann genauso wild sein“

In der Öffentlichkeit wird der jüngere Franz meist als der introvertierte Typ wahrgenommen und der ältere Moritz als der lautere. „Das ist tatsächlich eher ein Bild von außen. Ich stelle immer mehr Gemeinsamkeiten fest, je älter sie werden. Moritz ist genauso der Hintergründige und Strategische. Franz kann genauso wild sein wie sein Bruder“, sagte Beate Wagner, die in diesem Sommer das Buch „Glanz in ihren Augen“ über ihre beiden Söhne veröffentlichte, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Wagner-Brüder spielen nicht nur im Nationalteam miteinander, sondern auch in der NBA bei den Orlando Magic. „Wenn man beim Spiel genau hinguckt, sieht man auch bei Franz das, was Moritz zeigt“, sagte die Mutter. Für Franz Wagner steht das Olympia-Debüt bevor. Sein Bruder Moritz war bereits 2021 in Tokio dabei.