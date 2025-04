Der FC Erzgebirge Aue feiert gegen die Reserve vom VfB Stuttgart einen schmeichelhaften Erfolg. Der Siegtreffer fällt in der Schlussphase.

Mirnes Pepic brachte Aue gegen Stuttgart 1:0 in Führung.

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der 3. Fußball-Liga gewonnen. Die Sachsen siegten gegen den VfB Stuttgart II 2:1 (1:0) und haben nun sechs Punkte Vorsprung vor den Stuttgartern.

Mirnes Pepic hatte die Gastgeber vor 7.217 Zuschauern nach 32 Minuten per Handelfmeter in Führung gebracht. Wahid Faghir gelang nach 72 Minuten der verdiente Ausgleich. Maxim Burghardt (82.) schaffte den viel umjubelten Siegtreffer. Der Stuttgarter Jannik Hofmann (90.+3) sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte.

VfB-Reserve mit besseren Chancen, Aue mit der Führung

Aue begann zwar forsch, klarere Gelegenheiten hatten aber die Gäste - aber auch nur, wenn sich die Veilchen Fehler in der Abwehr erlaubten. Den größten Bock schoss dabei Torhüter Martin Männel (18.), als er sich den Ball im Strafraum zu weit vorlegte, mit einer Grätsche an der Strafraumgrenze aber den Torerfolg der Stuttgarter gerade noch verhinderte.

Völlig überraschend gingen in einer niveauarmen Partie die Gastgeber dann doch in Führung. VfB-Kapitän Dominik Nothnagel wehrte einen Schuss von Pascal Fallmann unbeabsichtigt mit dem Arm ab. Pepic ließ dem ehemaligen Dresdner im VfB-Tor, Stefan Drljaca, vom Elfmeterpunkt keine Chance.

Keine Sicherheit trotz Führung

Sicherheit gab das den Veilchen aber nicht. Im Gegenteil: Von da an bestimmten die Gäste die Partie, machten aber zu wenig aus den sich bietenden Chancen. Einen Kopfball von Faghir lenkte Männel (42.) mit letztem Einsatz an die Latte.

Die optische Überlegenheit der Stuttgarter setze sich auch nach dem Wechsel fort. Aue ließ den VfB gewähren, der allerdings harmlos wirkte. Selbst setzte das Team aus dem Erzgebirge kaum Akzente nach vorn, versuchte viel mehr den knappen Vorsprung zu verwalten. Das ging schief. Doch Aue hatte noch einen Pfeil im Köcher. Burghardt verwandelte einen schönen Spielzug völlig frei stehend.