Regensburg - Erzgebirge Aue ist auch im fünften Spiel in Serie ungeschlagen geblieben. Vor 11 671 Zuschauern im Jahnstadion erkämpfte sich der Fußball-Drittligist bei Tabellenführer Jahn Regensburg ein 0:0.

Die ersten 25 Minuten verliefen unterhaltsam, wenn auch ohne große Torchancen. Aue hatte zwar mehr Ballbesitz, jedoch gehörte Regensburg die erste große Möglichkeit in der 31. Minute. Noah Ganaus köpfte aus kurzer Distanz auf das Tor, Martin Männel rettete jedoch auf der Linie.

Nur kurze Zeit später stand Männel wieder im Mittelpunkt: Anthony Barylla spielte einen Rückpass so scharf auf Männel, dass dieser den Ball nur noch durch eine spektakuläre Flugkopfballeinlage über das eigene Tor lenken konnte. In der 44. Minute zappelte der Ball dann doch im Tor der Gäste, der Treffer von Ganaus wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

In der zweiten Hälfte hatten beide Mannschaften immer wieder hochkarätige Chancen. In der 68. Minute hatte Marcel Bär den Führungstreffer auf dem Fuß, legte den Ball jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Solche Chancen gab es in dem sehr intensiven Spiel auf beiden Seiten immer wieder. Auf Regensburger Seite stand das gesamte Spiel über Noah Ganaus im Mittelpunkt, der auch in der 80. Minute nur knapp das Auer Tor verfehlte.