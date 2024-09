Aue erkämpft sich Unentschieden in Unterhaching

Unterhaching - Erzgebirge Aue bleibt dank eines späten Treffers auswärts weiter ungeschlagen. Der Fußball-Drittligist spielte bei der SpVgg Unterhaching 2:2 (1:0). Für die Sachsen trafen Marcel Bär (42.) und Steffen Nkansah (90.+5). Sebastian Maier (61.) und Lenn Jastremski (64.) erzielten die Tore für Unterhaching.

Aue konnte die erste hochkarätige Chance des Spiels verbuchen, jedoch setzte Marcel Bär seinen Versuch deutlich neben das Tor. Auch im weiteren Verlauf waren die Veilchen den Gastgebern in allen statistischen Belangen überlegen, konnten dies aber zunächst in kein Tor umwandeln. Dies gelang erst in der 42. Minute. Marcel Bär traf nach einer Konteraktion von Mika Clausen, der den Unterhachingern davonlief und das richtige Auge für Marcel Bär hatte.

In der zweiten Hälfte waren die Unterhachinger wie ausgewechselt. Simon Skarlatidis brachte den Ball in den Auer Strafraum, wo Sebastian Maier ihn über Umwege bekam und ins linke Kreuzeck einköpfte. Nur drei Minuten später drehten die Gastgeber das Spiel. Ein erneutes Kopfballtor - diesmal von Lenn Jastremski - bedeutete die 2:1-Führung. Daraufhin setzten die Veilchen alles auf den Ausgleich und belohnten sich in letzter Minute. Der kurz zuvor eingewechselte Steffen Nkansah (90.+5) traf zum Ausgleich.