Aue - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat am Dienstag ein Testspiel gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz mit 3:2 (1:1) gewonnen. In der Begegnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit setzte Aue-Trainer Pavel Dotchev vornehmlich Akteure der zweiten Reihe ein. Die Gäste aus Thüringen waren durch Till Jacobi (14.) in Führung gegangen. Elias Huth (42.) gelang kurz vor der Pause der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel trafen Maximilian Thiel (50.) und erneut Huth (71.) für die Veilchen, Fabio Rüdiger (70.) hatte zwischenzeitlich zum 2:2 getroffen.

„Für mich war es ein wichtiges Spiel für Spieler, die zuletzt nicht so viel Einsatzzeit hatten. Wir haben das Spiel gemacht, um ihnen Praxis zu geben. Deshalb war auch klar, dass die erste Halbzeit noch sehr hektisch sein wird. Wir waren da noch nicht präsent“, sagte Dotchev. Mit dem zweiten Abschnitt war er deutlich zufriedener.