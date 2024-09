Aue - Erzgebirge Aue hat die erste Saisonniederlage kassiert und die Tabellenführung abgeben müssen. Gegen Arminia Bielefeld verlor der Fußball-Drittligist mit 1:3 (1:0) im heimischen Erzgebirgsstadion. Vor 10 111 Zuschauern trafen Marvin Stefaniak (27. Minute, Elfmeter) für Aue und Stefano Russo (55.), Mael Corboz (61.) und Marius Wörl (78.) für die Arminia.

Die erste gute Gelegenheit in einer sehr ereignisreichen ersten Hälfte gehörte den Veilchen (7.). Nur fünf Minuten später hatten Boris Tashchy und Mika Clausen kurz nacheinander fast das 1:0 auf dem Fuß. Das kam jedoch erst in der 25. Minute. Stefaniak verwandelte einen Strafstoß, nachdem Maximilian Großer Kilian Jakob Großer nach einer Flanke zu Fall gebracht hatte.

Starke Gäste nach der Pause

Der Pechvogel der ersten Hälfte war André Becker von Arminia Bielefeld. Zweimal brachte er den Ball im Auer Tor unter, zweimal wurde das Tor zurückgepfiffen - einmal wegen eines Fouls vorab, einmal wegen Abseits.

Bielefeld kam stark aus der Pause und riss das Spiel förmlich an sich. So traf zunächst Russo (55.) per Traumtor nach einem Freistoß zum Ausgleich, Corboz (61.) drehte das Spiel nur fünf Minuten später zum 2:1 für die Arminia. Und auch das nächste Tor ließ nicht lange auf sich warten: Schroers konterte die Veilchen gnadenlos aus, steckte mit perfektem Timing zu Marius Wörl (78.) durch, der zum 3:1 traf. Bielefeld bleibt somit in dieser Saison ungeschlagen, während Aue die erste Niederlage einsteckt.