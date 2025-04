Aue unterliegt 0:2 in Saarbrücken

Pascal Fallmann und seine Mitspieler waren in Saarbrücken chancenlos.

Saarbrücken - Der kleine Aufschwung von Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue ist schon wieder vorbei. Die Sachsen verloren beim 1. FC Saarbrücken mit 0:2 (0:1) und müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Kasim Rabihic (40. Minute) und Florian Krüger (49.) schossen im Ludwigspark die Tore für die überlegenen Hausherren.

Nach drei Niederlagen hatte es zuletzt einen knappen Sieg gegen den VfB Stuttgart II gegeben. Nun ist die Euphorie schon wieder verflogen. Aue bleibt bei 43 Punkten im hinteren Tabellenfeld. Zumindest verringerte sich der Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht.

Aue enttäuscht im Saarland

Jens Härtel musste eine personelle Veränderung vornehmen. Für den gesperrten Borys Taschtschy spielte Mika Clausen. Kurz vor Anpfiff musste Linus Rosenlöcher passen und wurde durch Anthony Barylla ersetzt. Von Beginn an wurden die Gäste in die Defensive gedrängt. Saarbrücken machte sofort Druck. Noch konnte Aue, das selbst keine Akzente in der Offensive setzte, die Einschläge verhindern.

Das änderte sich. Noch kurz vor der Pause fiel die überfällige Führung, kurz nach der Wiederanpfiff legte Saarbrücken nach. Bei Ballbesitz schafften es Aue nicht in die gefährlichen Räume und hatte Glück, dass der FCS so fahrlässig mit seinen Möglichkeiten umging.