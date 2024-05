Erzgebirge Aue geht mit vier Torhütern in die kommende Saison. Am Dienstag verlängerte Ersatzmann Tim Kips.

Aue - Tim Kips bleibt beim Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Der Ersatztorwart verlängerte am Dienstag seinen Vertrag beim Tabellen-Sechsten der gerade beendeten Saison. In dieser Spielzeit absolvierte Kips zwei Pflichtspiele im Landespokal. Der gebürtige Luxemburger war im Sommer 2021 nach Aue gewechselt, in der Jugend hatte der 23-Jährige beim 1. FC Magdeburg gespielt.

Stammtorwart bei Aue bleibt auch in der kommenden Saison Kapitän Martin Männel. Zudem stehen die Torhüter Louis Lord und Max Uhlig im Kader.