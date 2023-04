Aue - Dimitrij Nazarov hat dem FC Erzgebirge Aue den ersten Pflichtspielsieg nach zuvor drei Niederlagen beschert. Am Samstag war der Angreifer beim 1:0 (0:0) über den VfB Oldenburg per Foulelfmeter (80.) erfolgreich. Mit seinem neunten Saisontor sorgte Nazarov vor 6000 Zuschauern dafür, dass die Auer nun wohl kaum noch etwas mit dem Abstieg zu tun haben werden. Der FC Erzgebirge hat auf den ersten Abstiegsplatz mittlerweile zehn Punkte Vorsprung.

In einer spielerisch eher zerfahrenen ersten Halbzeit hatten beide Teams starke Phasen. Die der Gäste dauerte zehn Minuten und brachte durch den ehemaligen Auer Max Wegner in der 15. Minute eine gute Chance. Torhüter Martin Männel parierte aber im Nachfassen sicher. Ab der Hälfte der ersten 45 Minuten wurden die Gastgeber stärker. Mehr als eine gute Möglichkeit von Omar Sijaric (30.), der nur knapp verzog, sprang aber auch nicht heraus, da die Erzgebirger im Strafraum zu umständlich agierten. Zudem wurde aus den vielen Standardsituationen zu wenig gemacht.

Auch nach der Pause war es kein ansehnliches Spiel. Oldenburg war im Angriff genauso harmlos wie Aue. Immerhin waren beide Teams aber in der Abwehr stabil. Der VfB aber nur bis zur 79. Minute. Da hebelten die Gastgeber mit einer schönen Kombination die Hintermannschaft aus, Torhüter Sebastian Mielitz konnte den vor ihm auftauchenden Nazarov nur per Foul bremsen. Den fälligen Strafstoß - bereits der Zehnte gegen den VfB in dieser Spielzeit - verwandelte der Gefoulte selbst ganz sicher. In der Nachspielzeit verhinderte Männel mit einer Glanztat gegen Jakob Bookjans den doch noch möglichen Ausgleich.