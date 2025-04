Goethe hat Auerbachs Keller in Leipzig einen Platz in der Weltliteratur verschafft. Jetzt feiert das Traditionslokal ein besonderes Jubiläum.

Leipzig - Der aus Goethes „Faust“ bekannte Auerbachs Keller in Leipzig feiert sein 500-jähriges Bestehen. Bei einem Festakt wird an diesem Dienstag nicht nur ein Grußwort des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) erwartet, sondern auch Mephisto soll einen Auftritt haben. In Anspielung auf das Gründungsjahr 1525 ist der Beginn des Festakts auf 15.25 Uhr festgelegt.

Das Traditionslokal in der Leipziger Innenstadt führt seine Anfänge auf den Leipziger Arzt Dr. Heinrich Stromer von Auerbach zurück. Dieser habe 1525 in seinem Keller damit begonnen, Wein an Studenten auszuschenken. Goethe, der während seines Studiums wiederholt in dem Studentenlokal weilte, lässt eine Szene im „Faust“ dort spielen.