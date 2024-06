Leipzig - Nach dem Durchzug teilweise heftiger Gewitter steht in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den nächsten Tage ruhigeres Wetter bevor. Das Hoch „BIE“ bringe sommerlich warme und viel trockenere Luft nach Deutschland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Die Temperaturen werden in der neuen Woche deutlich ansteigen. Die Meteorologen rechnen mit Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad.

Eine große Trendwende in dem bisher recht kühlen und nassen Sommer sei dies allerdings noch nicht. Bereits zur Wochenmitte könnten sich wieder Gewitter von den Alpen nordwärts vorarbeiten und auch die mittleren Landesteile erreichen.