Auf Geiseltalsee in Not geraten - Frau tot

Auf dem Geiseltalsee ist eine Frau in Not geraten und anschließend gestorben. (Symbolbild)

Mücheln - Eine Frau ist im Geiseltalsee im Saalekreis in Not geraten und kurze Zeit später gestorben. Die Einsatzkräfte seien am Morgen von einer Passantin alarmiert worden, die Hilferufe aus dem Wasser gehört hatten, teilte der Landkreis mit. Es habe sich herausgestellt, dass zwei Frauen drohten zu ertrinken.

Eine der beiden Frauen habe von einem Paddler kurzzeitig über Wasser gehalten werden können, bevor die Rettungskräfte eintrafen, hieß es. Beide Frauen seien aus dem Wasser geborgen und anschließend Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet worden. Dennoch sei eine der beiden Frauen noch vor Ort verstorben.

Die andere sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand machte der Landkreis nicht. Warum die Frauen auf dem See bei Mücheln in Not geraten waren, sei noch unklar.