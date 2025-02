Meteorologen kündigen nach der aktuell winterlichen Wetterlage milde zweistellige Temperaturen an. Ende kommender Woche steht der Vorfrühling an.

Magdeburg - Nach einem arktischen Wochenende mit schweren Nachtfrösten und Tagestemperaturen kaum über dem Gefrierpunkt kündigt sich zum Ende der neuen Woche in Sachsen-Anhalt der Vorfrühling an. Bis dahin stehe heiteres, trockenes und schwach windiges Winterwetter an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachts falle die Temperatur auf bis zu minus 10 Grad Celsius im Tiefland, tagsüber seien maximal 2 Grad möglich.

In der kommenden Woche entwickelt sich den Vorhersagen zufolge ein kräftiges Tiefdruckgebiet über dem Atlantik. Es trete eine deutliche Milderung ein, hieß es. Am nächsten Wochenende seien frühlingshafte Höchstwerte um 15 Grad Celsius nicht auszuschließen, dazu gebe es wahrscheinlich viel Sonnenschein. Laut DWD bleibt abzuwarten, ob die ungewöhnlich warme Wetterlage länger anhält und der Frühling bereits endgültig Einzug hält.