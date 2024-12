Ein Autofahrer ist nachts in einer Ortschaft unterwegs. Auf einmal liegt ein Mann vor ihm. Die Folgen sind tragisch.

Motzlar - In der Nacht vor Heiligabend ist ein junger Mann in Motzlar (Wartburgkreis) überfahren worden und ums Leben gekommen. Der 27-Jährige habe aus bislang unbekannter Ursache auf einer Straße im Ort gelegen, teilte die Polizei mit. Ein herannahender Autofahrer habe ihn zu spät erkannt und überfahren. Der Mann wurde in das Klinikum Fulda gebracht, wo er später starb.