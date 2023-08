Wittmund - Bei einem Auffahrunfall mit einem Traktor sind zwei Menschen auf der Bundesstraße 210 in Wittmund schwer verletzt worden. Ein 29-Jähriger fuhr am Donnerstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf den Traktor auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Traktor kam von der Straße ab und rammte einen Baum, das Auto geriet auf den Grünstreifen und landete in einem Graben. Dabei wurde der 29-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Der 58 Jahre alte Traktorfahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war für etwa vier Stunden gesperrt.