Ein Richtungspfeil Landeskirchenamt ist an einem Lichtmast montiert.

Dresden - Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche sollen in Sachsen mithilfe einer unabhängigen regionalen Kommission aufgearbeitet werden. Dazu bitten die Evangelisch-Lutherische Landeskirche und die Diakonie Sachsen alle Betroffenen, die sexualisierte Gewalt im landeskirchlichen oder diakonischen Kontext erlitten haben, um Unterstützung, wie das Landeskirchenamt am Freitag mitteilte.

Bei einem Forum soll am 9. März in Meißen über die Arbeit der Aufarbeitungskommission informiert werden. Betroffenen wird den Angaben zufolge Raum für gegenseitige Vernetzung sowie Diskussion mit Verantwortlichen der Landeskirche und des Landesverbandes der Diakonie geboten.