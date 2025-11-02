Ein Fußball-Spieltag, wie Berlin ihn noch nicht erlebt hat. Hertha und Union spielten am selben Tag. Wie lief es?

Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.

Berlin - Nach dem Einsatz von mehr als 1.000 Polizeikräften am Berliner Fußball-Super-Samstag haben die Behörden ein insgesamt positives Fazit gezogen. Erstmals spielten Hertha BSC und der 1. FC Union am selben Tag kurz nacheinander. Hinzu kam, dass die Partie der Alten Dame in der 2. Liga gegen die SG Dynamo Dresden zu den sogenannten Hochrisiko-Spielen zählt.

Gravierende Ausschreitungen oder Krawalle gab es nicht. Der Polizei zufolge gab es rund um die Partie im Olympiastadion 30 Festnahmen. Vorrangig seien tätliche Angriffe, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzungen die Gründe gewesen. Vom Gastspiel des SC Freiburg in Berlin-Köpenick wurden keine außergewöhnlichen Ereignisse berichtet.

Auseinandersetzung vor Anpfiff auf den Rängen verhindert

Das Sicherheitskonzept beim Zweitligaspiel hatte die konsequente Trennung der beiden Fanlager im und um das Olympiastadion vorgesehen. Neben den offiziell verfügbaren 11.000 Karten für die Gästeblocks hatten noch mehrere Tausend Dresdner Anhänger Tickets gekauft - sie saßen unter den Hertha-Fans. Insgesamt verfolgten 70.914 Zuschauer die Partie im Stadion.

Mit Ausnahme einer drohenden Konfrontation vor dem Anpfiff, als mehrere hundert Fans aus beiden Lagern laut Polizei versucht hatten, auf dem Oberring aufeinander zuzulaufen, kam es aber zu keinen sichtbaren größeren kritischen Vorfällen.

Kritik von der Fanhilfe: Gängelungen und Provokationen

Auf dem Stadiongelände waren eigens Sichtschutzwände aufgestellt. Am Einlass waren Wasserwerfer postiert sowie Einsatzkräfte mit Hunden.

Auch nach der Partie wurden die Fans der beiden Teams auf unterschiedlichen Wegen aus dem Stadion geleitet. „Es war alles ruhig“, sagte eine Sprecherin der Polizei: „Nach dem Spiel gab es keine Vorfälle mehr.“

Die Fanhilfe Berlin kritisierte indes den Einsatz in einer längeren Stellungnahme scharf. Darin war unter anderem von Gängelungen und Provokationen durch die Polizei die Rede.