Blick auf das Künstler- und Stipendiatenhaus in Salzwedel (Sachsen-Anhalt).

Salzwedel - Künstlerinnen und Künstler der Bildenden Kunst, der Literatur und Musik können sich im kommenden Jahr im Künstler- und Stipendiatenhaus Salzwedel kreativ entfalten. Bis 31. August laufe die Bewerbungsphase für 2024, teilte der Altmarkkreis Salzwedel am Montag mit. Die dreimonatigen Aufenthalte in den einzelnen Sparten werden den Angaben zufolge vom Land mit 1500 Euro pro Monat gefördert. Die ausgeschriebenen Kunstbereiche seien zu unterschiedlichen Zeiten in dem denkmalgeschützten Fachwerkhaus, das sich im historischen Stadtkern der Altmarkstadt befindet. Der Bildenden Kunst würden die ersten beiden Quartale zugeschrieben, hieß es. Auf die Literatur im dritten Quartal folge die Musik.

Das Künstler- und Stipendiatenhaus Salzwedel war laut Landkreis seit 1997 bisher für mehr als hundert Menschen ein befristeter Arbeitsort.