Zwei Jugendliche tragen ein Kanu an einer überfluteten Straße in Borgfeld bei Bremen.

Bremen - Wegen des Hochwassers müssen sich Autofahrer in Bremen auf mehrere Sperrungen entlang der A27 einstellen. Die Ausfahrt Bremen-Industriehäfen und die Auffahrt Bremen-Vahr sind jeweils in Richtung Bremerhaven gesperrt, wie aus einer Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale von Donnerstagmorgen hervorgeht. Wie lange die Sperrungen dauern, war zunächst nicht bekannt. Wegen des Hochwassers sind zudem zahlreiche Straßen in Niedersachsen gesperrt.