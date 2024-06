Könnern - Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 14 ist ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Der Mann habe am Dienstagnachmittag bei Könnern (Salzlandkreis) das Stauende übersehen, sei mit seinem Laster auf einen Lkw aufgefahren, der vor ihm abgebremst hatte, und habe diesen auf einen weiteren Lkw geschoben, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Zu den Stauerscheinungen sei es wegen einer Tagesbaustelle gekommen. Die Fahrbahn in Richtung Magdeburg war zunächst voll gesperrt, der Verkehr wurde über einen Rasthof abgeleitet.