Wietmarschen - Tödliche Verletzungen hat eine Rollerfahrerin bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 31 im Landkreis Grafschaft Bentheim erlitten. Ein 20 Jahre alter Autofahrer war demnach mit seinem Wagen in der Nacht zum Dienstag auf der A31 bei Wietmarschen in Richtung Süden unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dabei rammte er den vor ihm fahrenden Roller der 68-Jährigen. Die Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und starb noch am Unfallort. Der junge Autofahrer erlitt einen Schock. Die Autobahn blieb laut Polizei für mehrere Stunden gesperrt. Weshalb der Autofahrer die Rollerfahrerin übersah, war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.